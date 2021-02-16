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Прокуратура выявила отсутствие обучения для больных сахарным диабетом в ЦРБ Заинска

15:38, 16.02.2021
Прокуратура выявила отсутствие обучения для больных сахарным диабетом в ЦРБ Заинска
Фото: realnoevremya.ru

В Заинске прокуратура выявила нарушения в работе центральной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство установило, что дети-инвалиды, страдающие сахарным диабетом, не в полной мере обеспечены иглами для инъекций инсулина и тест-полосками к глюкометрам. Кроме этого, проверка выявила отсутствие ростомера и неврологического набора в кабинете врача-эндокринолога. Также не было организовано обучение для больных сахарным диабетом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для устранения нарушений прокуратура внесла в адрес главного врача ГАУЗ «Заинская ЦРБ» представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее в Казани прокуратура по итогам проверки внесла представление главному врачу городской поликлиники №10 за отсутствие прибора для больных сахарным диабетом. Установлено, что в одном из кабинетов врача-эндокринолога в поликлинике нет глюкометра и тест-полосок к нему из расчета 15 штук на один рабочий день.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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