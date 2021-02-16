В Казани демонтировали 3 шиномонтажа и 10 торговых павильонов группировщиков

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В Ново-Савиновском районе Казани при силовой поддержке ОМОНа, полка ГИБДД УВД и комитета потребрынка исполкома Казани сотрудники угрозыска провели демонтаж незаконно установленных коммерческих объектов. По данным полиции, все они принадлежали членам одного из преступных формирований Казани.



Всего были демонтированы три шиномонтажа и 10 торговых павильонов.

В декабре 2020 года оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана задержали четверых участников преступного формирования, которые занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей за возможность торговать на территории Ново-Савиновского района Казани.

В рамках расследования уголовного дела полицейские выяснили, что члены ОПФ незаконно установили, а также содействовали некоторым предпринимателям в установке торговых объектов и шиномонтажей, полученный доход от которых шел на противоправную деятельность.

По данным источников «Реального времени», речь идет о новом поколении группировки «Квартала».