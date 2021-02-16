Росреестр Татарстана проведет горячую линию для малого и среднего бизнеса

Завтра, 17 февраля, Управление Росреестра по Татарстану проведет горячую линию для субъектов малого и среднего бизнеса. Мероприятие будет длиться с 8.00 до 12.00.

Позвонить и задать свой вопрос можно будет по телефону (843) 255-25-71.

Татарстанцев проконсультируют по вопросам регистрации прав и кадастрового учета. Линию проведет начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Росреестра Татарстана Александра Абдуллина, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: kt.tatarstan.ru

Напомним, до 19 февраля в республике работает горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Консультировать татарстанцев по всем интересующим вопросам будут специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ.

Татьяна Леухина