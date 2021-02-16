Главное к утру: ученые КФУ рассказали о постковидном синдроме, новые требования к автомобилям для ТО
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 февраля:
- Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ рассказали о симптомах постковидного синдрома. У некоторых пациентов они могут наблюдаться до 12 недель и даже больше. Также среди симптомов: высокая утомляемость, одышка (особенно при поражении легких), повышенные риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, когнитивные и психические нарушения — нарушение терморегуляции, памяти, концентрации внимания, вплоть до депрессивных состояний.
- На отчетно-выборной конференции Ассамблеи народов Татарстана председателем совета организации переизбран спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин. В состав совета вошли 80 человек.
- В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющих в мире штаммов COVID-19. Центр отслеживает мутации, которые могли бы повлиять на эффективность разработанной им вакцины от COVID-19.
- Ученые Российской академии наук, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета пришли к выводу, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусом. Специалисты отметили, что за последние 18 лет в научной литературе не отражено ни одного факта распространения коронавирусов кошками среди себе подобных.
- Мясопереработчики предложили торговым сетям повысить закупочные цены на готовую продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10 — 15%. Это связано с подорожанием свинины и мяса курицы. В Минсельхозе РФ сообщили, что пока не получали обращения мясопереработчиков. Но ведомство не видит причин для роста цен. В начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация сейчас складывается и на рынке мяса птицы.
- МВД России прописало несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Его нельзя будет пройти в случае, если в автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Также будет проверяться стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.
- Исполком Набережных Челнов опубликовал график уборки местных проездов от снега в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах автограда с 15 по 21 февраля. Сегодня, 16 февраля, снег уберут на проспекте Р. Беляева и проспекте Юности.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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