Сегодня в Набережных Челнах на восемь часов отключат светофоры

Фото: Максим Платонов (архив)

16 февраля в Набережных Челнах на 8 часов отключат светофоры, расположенные на пересечении Московского и Автозаводского проспектов.

Они не будут работать с 08:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Отметим, что на прошлой неделе жители Казани пожаловались на неработающие светофоры на крупных перекрестках и транспортных артериях города. В частности, 9 февраля из строя вышел светофор на перекрестке улиц Назарбаева и Островского, что спровоцировало крупную пробку. В мэрии Казани заявили, что они выходили из строя в связи с погодными условиями.





Татьяна Демина