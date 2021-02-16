Сегодня в Татарстане температура опустится до -22 градусов

Во вторник, 16 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.



Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром ожидается до -28 градусов. Днем в Татарстане температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. В Казани и Набережных Челнах от -18°С до -20°С.



На дорогах в Татарстане сильная гололедица.



Напомним, по прогнозам синоптиков, уже к среде, 17 февраля, в Татарстан снова вернутся 30-градусные морозы.



Татьяна Демина