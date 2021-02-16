Новости общества

05:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане температура опустится до -22 градусов

05:30, 16.02.2021
Сегодня в Татарстане температура опустится до -22 градусов

Во вторник, 16 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром ожидается до -28 градусов. Днем в Татарстане температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. В Казани и Набережных Челнах от -18°С до -20°С.

На дорогах в Татарстане сильная гололедица.

Напомним, по прогнозам синоптиков, уже к среде, 17 февраля, в Татарстан снова вернутся 30-градусные морозы.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем