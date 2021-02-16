Сегодня в Татарстане температура опустится до -22 градусов
Во вторник, 16 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.
Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Утром ожидается до -28 градусов. Днем в Татарстане температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. В Казани и Набережных Челнах от -18°С до -20°С.
На дорогах в Татарстане сильная гололедица.
Напомним, по прогнозам синоптиков, уже к среде, 17 февраля, в Татарстан снова вернутся 30-градусные морозы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым