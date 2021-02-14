В Татарстане 14 февраля ожидается до -11 градусов и сильная гололедица
В воскресенье, 14 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью до сильного порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -6 до -11 градусов. В Казани от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -6°С до -9°С.Общество Татарстан
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