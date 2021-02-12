Итоги дня: в Удмуртии передумали отменять маски, готовность России к разрыву с ЕС, новый глава ПФР
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на 12 февраля:
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае повторного введения санкций, создающих риски для экономики РФ: «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров. Ранее Лавров уже комментировал, что Россия может прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если страны ЕС «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора». На этой неделе появилась информация, что Евросоюз приступит к обсуждению антироссийских санкций 22 февраля, когда пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС.
- В Удмуртии не стали отменять масочный режим: пункт об обязательном ношении масок в общественных местах, действующий в республике с 11 сентября, оставили без изменений. Тем не менее послабления, о которых глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал ранее, прописаны в указе: снят запрет на работу театров, музеев и концертных залов, разрешены спортивные мероприятия. Родители смогут посещать мероприятия в школах и детсадах. Стоит отметить, что в Татарстане инициативу раскритиковали. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов счел решение властей Удмуртии об отмене масочного режима неправильным, поскольку, по словам главы республики, «даже если человек имеет антитела, он может быть носителем инфекции».
- Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Он возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) РФ восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. С 2020 года эту должность занимал Максим Топилин. До этого он был министром труда и соцзащиты России.
- «Татнефть» в 2020 году увеличила вознаграждения совету директоров на 25%, до 289,6 млн рублей, при этом компания сократила вознаграждения членам правления на 29,8%, до 150,9 млн рублей. Так, размер премий совету директоров в 2020 году вырос на 64%, до 162,6 млн рублей, а также иные вознаграждения — до 1,6 млн рублей против 53,1 тыс. рублей в 2019 году.
- С 15 февраля пункт вакцинации от коронавируса откроется в казанском торговом центре «Мега». Пункт будет работать с 10.00 до 20.00. Вакцинация там будет доступна жителям Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то они не нужны. В «Меге» будут вакцинировать до 150 человек в день.
- Помимо «Меги», размещением пунктов вакцинации от COVID-19 заинтересовались и другие ТЦ. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, важно посмотреть интерес со стороны жителей, потому что организация пунктов вакцинации требует от системы здравоохранения дополнительных ресурсов.
- Центральный банк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Соответствующее решение сегодня принял совет директоров регулятора. В Центробанке отметили, что рост цен в декабре и январе в России сохранился на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее.
- Служба безопасности «Яндекса» раскрыла факт внутренней утечки данных его пользователей. Несанкционированный доступ был получен к данным 4 887 почтовых ящиков. Сейчас он заблокирован, а их владельцы получили сообщение о необходимости смены пароля. Доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял один из трех системных администраторов «Яндекса». Начато внутреннее расследование. В компании сообщили, что будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами доступа к данным пользователей сервисов «Яндекса». Компания также обратилась в правоохранительные органы.
- 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года — такой приговор вынес бывшему начальнику отдела полиции «Восход» Ильдару Вафину сегодня Московский райсуд Казани. Подполковника признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному в туалете отдела полиции. Аудиокомпромат на Вафина был обнародован в соцсетях после обращения казанца Альмира Шаяхметова с официальным заявлением в Следком, МВД и ФСБ. Этот подозреваемый в краже сначала в деталях и на нескольких допросах рассказывал, как 18 марта 2020 года начальник отдела полиции завел его в служебный туалет и там стал оскорблять нецензурными словами, унижать и бить руками по лицу. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Сегодня в Доме правительства Татарстана подвели итоги работы малых нефтяных компаний (МНК) республики. На совещании говорили об устойчивом снижении аварийности на опасных производственных объектах нефтедобывающего комплекса — с 2013 по 2020 год не было зафиксировано ни одного ЧП, что является хорошим достижением. Также сообщалось о вероятном эксперименте в республике — одна или две малые нефтяные компании Татарстана могут быть взяты Ростехнадзором РФ для отработки пилотного эксперимента по дистанционному контролю за состоянием промышленной безопасности в этом году. Президент РТ Рустам Минниханов посоветовал Ростехнадзору помочь компаниям в подборе персонала и проведении учебы для того, чтобы простимулировать исполнение в организациях предписаний федерального органа. Президент республики предупредил нефтяников о возможных экологических последствиях, упомянув аварию на «Норникеле». В связи с этим он порекомендовал усилить инженерную службу МНК. Подробнее об итогах совещания — в материале «Реального времени».
- По итогам 2020 года малые нефтяные компании (МНК) республики перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года. Добыча нефти в России опустилась до уровня 10-летней давности и составила почти 500 млн тонн. Падение российского сервисного рынка по итогам года оценивается в 20—25% в долларовом выражении.
- Строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновят на следующей неделе. Судно «Фортуна» завершило морские испытания в минувшие выходные и начало укладку газопровода. Проложив несколько сотен метров, судно прекратило работы из-за шторма и холодного фронта. В Германии не сомневаются, что строительство доведут до конца. Касательно позиции американской стороны отмечается, что с США ведется диалог. Представители Евросоюза, компетентных министерств Германии, а также эксперты по трансатлантическим отношениям обсуждают «стратегический общий пакет» предложений, которые могли бы удовлетворить Вашингтон и отменить санкции по проекту.
- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призвала водителей серьезно отнестись к технической готовности автомобилей в связи с непогодой завтра. По прогнозу ФГБУ «УГМС РТ», 13 февраля в отдельных районах республики опустится туман, ночью и утром будет гололед. Ночью температура воздуха составит -6... -11°, утром ожидается 0... -5°, днем температура повысится до 0... +3°. Оттепель и мокрый снег с моросью могут привести к сходу снега с крыш зданий и наклонных поверхностей. Автомобили должны иметь зимнюю резину, также запрещается устанавливать на одну ось шины различных размеров, конструкций, моделей.
- Основной владелец и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела 100% доли в ООО «Банк Стандарт-кредит». Доля Бакальчук в уставном капитале кредитной организации оценивается в 260 млн рублей. На базе лицензии банка Wildberries планирует развивать финансовые сервисы для клиентов и предпринимателей.
- Жители Казани оценили меры, принятые правительством России в целях недопущения распространения коронавируса. По мнению 34% казанцев, их недостаточно, чтобы сохранить жизни и здоровье населения. Избыточными существующие в России меры по сдерживанию роста заболеваемости COVID-19 посчитали 13% казанцев. Остальные 22% затруднились дать оценку мерам, принятым российскими властями.
- В пятницу в Бабушкинском районном суде продолжились слушания по делу о клевете оппозиционера Алексея Навального. Дело на него возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений к Конституции России. На суде Артёменко просил защитить его честь, поскольку Навальный его оклеветал, назвав «холуем». Гособвинитель зачитывала его показания, которые раньше не оглашались. Навальному отказывали в том, чтобы пропустить в суд «своего» эксперта и в дальнейшем опросе свидетеля. В суде оппозиционер спорил и говорил о «торговле дедушкой». Артёменко отказался от участия в процессе, сославшись на плохое состояние здоровья, и доверил выступать от его имени гособвинителю. Также со стороны Навального мировая судья столичного района Южное Медведково отклонила более 20 вопросов по делу о клевете на ветерана.
- На портале госзакупок появился тендер на проектирование второго этапа проекта дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани. Согласно тендеру, необходимо спроектировать дорогу от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. Максимальная сумма контракта — чуть больше 233 млн рублей.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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