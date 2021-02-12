Суд приговорил бывшего топ-менеджера АвтоВАЗа к 6 годам за хищения

Суд в Тольятти приговорил экс-начальника управления кадров ПАО «АвтоВАЗ» Виктора Васева к шести годам лишения свободы в колонии общего режима — он признан виновным в мошенничестве и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

По данным прокуратуры, с конца 2014 по ноябрь 2016 года Васев обманул руководство предприятия об изменении условий оплаты труда иностранных специалистов, в результате чего производилось начисление завышенной зарплаты. Образовавшиеся излишки Васев переводил на расчетные счета своих знакомых, в результате предприятие понесло ущерб в 28,7 млн рублей.

Автомобиль компании. Фото: Роман Хасаев

Также бывший топ-менеджер АвтоВАЗа перевел своим знакомым более 10,6 млн рублей с счетов иностранных специалистов (и без их ведома), которым поступила компенсация за неиспользованный отпуск.

Васев вину не признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Это уже второй приговор по данному делу, отмечает «Волга Ньюс». В ноябре 2019 года Васева приговорили к четырем годам колонии со штрафом, однако решение было оспорено и облсуд вернул дело на новое рассмотрение.