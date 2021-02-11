Итоги дня: Институт развития города в Казани, встреча Путина с журналистами, условия для ухода Лукашенко
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее интересных и важных новостей на 11 февраля:
- Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в составе вакцины «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов. Он добавил, что с составом препарата может ознакомиться любой. Среды, которые используются при разработке вакцины, полностью химически определены. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что мусульмане с осторожностью относятся к вакцинам от COVID-19.
- Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в Казани появится Институт развития города. В настоящее время принят Генеральный план, еще принимаются правила землепользования и застройки. Руководство республики поддержало проект. По словам мэра, для его создания соберут лучшие архитектурные силы.
- Газпром ждет ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» уже в текущем году. Сейчас оператор строительства газопровода — Nord Stream 2 — укладывает участок «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Завершить работы на этом участке предполагается уже в апреле. Из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Около 120 км осталось уложить в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
- В МЧС Татарстана прокомментировали появившееся в соцсетях распоряжение за подписью директора ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» об организации добровольной вакцинации 100% личного состава. Постановление оказалось подлинным, однако его уже отменили. В пресс-службе ведомства прокомментировали, что руководство не давало каких-либо письменных распоряжений о проведении недобровольной вакцинации.
- В Кремле пообещали подумать над организацией телефонных брифингов журналистов с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что к президенту обратятся с просьбой использовать содержательные мероприятия для планирования быстрых телефонных брифингов. Также Песков выразил сожаление по поводу того, что некоторые детали закрытой встречи Путина с главными редакторами российских СМИ были обнародованы, несмотря на то, что встреча была «на основе off the record, без цитирования» и в закрытом формате. Так, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности заявления Владимира Путина об оппозиционере Алексее Навальном — предлагал Макрону разные способы решения проблемы и получал отказ. Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров задавал вопрос о блокировке западных интернет-сервисов, а Путин ответил, что пока блокировать YouTube и другие иностранные сервисы государство не собирается. На вопрос главного редактора «Аргументов и Фактов» Игоря Черняка о том, почему президент Беларуси Александр Лукашенко вновь стал говорить о многовекторном развитии, а не об интеграции с Москвой, Путин ответил, что страны должны продолжать «работать и дружить». Главред RT Маргарита Симоньян задала вопрос про Донбасс. Она спросила президента, планирует ли Россия продолжать поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины. Путин ответил, что Донбасс «не бросят».
- Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий 12 февраля. В пятницу днем на территории Татарстана и в Казани местами ожидается гололед, на дорогах сильная гололедица. Также днем прогнозируется мокрый снег и до -4... -9 градусов.
- Также специалисты Гидрометцентра Татарстана ответили критикующим прогнозы погоды. Там отметили, что оправдываемость на следующие сутки данных о погоде, публикуемых на сайте организации, составляет 97—98%: специалисты службы составляют профессиональный прогноз погоды с максимальным учетом всех возможных прогностических факторов. В Гидрометцентре РТ призвали татарстанцев ориентироваться только на официальные прогнозы погоды, публикуемые на официальном сайте.
- Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория в результате экспертизы обнаружила в свиной полукопченой колбасе ДНК вирус-возбудитель африканской чумы свиней. Производителем мясного продукта является компания «Станица» из Аксайского района Ростовской области. Специалисты установили производителей сырья, которое использует компания «Станица», и регионы России, куда была отгружена потенциально опасная мясная продукция. В них направлены письма для принятия мер реагирования по недопущению распространения АЧС.
- Сегодня начало работу шестое Всебелорусское народное собрание, в котором участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления заявил, что сейчас страна переживает «переломный момент» — этот период президент сравнил с распадом СССР и его последствиями. Еще Лукашенко заявил, что готов уйти из власти лишь в том случае, если в стране не будет акций протеста и если его оппозиция предоставит гарантии безопасности его сторонникам. Он сказал, что для реализации последнего пункта нужно, чтобы Всебелорусское народное собрание получило конституционные полномочия.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен состояться до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд. СМИ узнали, что белорусская сторона планирует получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Минск может получить от $3 млрд до $3,5 млрд. Причем вопрос принципиально уже решен. Возможно, окончательная договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.
- Террористы, подконтрольные запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах страны во время массовых уличных акций, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Лидеры террористических формирований ведут подготовку наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, которые имеют российское происхождение или завербованы в граничащих с Россией странах.
- В казанском Кремле прокомментировали жалобы перевозчиков Казани на тахографы. «В казанском Кремле, по-моему, только и слышно о жалобах казанских перевозчиков. Есть законодательство, которое всем нужно соблюдать», — заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она напомнила, что если есть какие-то вопросы относительно применения тахографов, то их надо решать с соответствующими органами: либо в законодательном порядке, либо с муниципалитетами.
- Галимова проинформировала, что темпы вакцинации от коронавируса в республике стабильны. Касательно антипрививочников руководитель пресс-службы отметила, что вопрос о прививке — дело и право каждого человека, однако необходимо придерживаться позиций и верить профессиональному научному сообществу в борьбе с заболеваемостью.
- Еще Галимова прокомментировала нежелание Татарстана отказываться от «масочных» ограничений, ссылаясь на заявление главного санитарного врача России Анны Поповой о том, что отказываться от средств индивидуальной защиты еще рано.
- Галимова не обошла вниманием обращение жителей поселка Подсолнухи в Следственный комитет России — в поселке второй год уже не могут организовать транспортное сообщение. По словам Галимовой, сначала должна пройти проверка, по итогам которой можно будет судить о нарушениях законодательства. Она отметила, что подобная история происходит не только с Подсолнухами, но и с другими зонами, особенно вблизи крупных городов.
- Президент России Владимир Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультаций с врачами. По его словам, во время встречи с руководителями российских СМИ президент допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.
- Айдентику Всемирных специальных Олимпийских игр в Казани рисовала студия Артемия Лебедева. В студии опубликовали варианты знака, талисмана и оформления соревнований, которые будут использованы при проведении Специальной Олимпиады — 2022 в столице Татарстана.
- Самый дорогой коттедж в Татарстане обойдется покупателю в 150 млн рублей. Его площадь — 600 кв. м, он расположен в элитном поселке Алтан — в черте Казани. В объявлении сказано, что метро, общественный транспорт, а еще школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Дом оснащен всей необходимой мебелью и техникой, есть гостевой дом, теплый гараж на два автомобиля, открытый банный комплекс, беседка-шашлычная. Помимо этого, на территории расположено озеро с фонтаном.
- МВД, Следственный комитет РФ и Генпрокуратура РФ выпустили новые предупреждения о незаконности призывов и участия в массовых акциях. Ранее соратники Алексея Навального предложили провести акцию с фонариками в поддержку политика. В Генпрокуратуре РФ уточнили, что в социальных сетях распространяются сообщения с призывами граждан к участию в несанкционированных митингах. Надзорное ведомство напомнило, что за это грозит ответственность, вплоть до уголовной. Следком РФ заявил, что следователи возбудили и расследуют ряд уголовных дел, связанных с противоправными действиями по организации и проведению несанкционированных акций, состоявшихся в этом году.
- Зампредседателя правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров обратил внимание на сроки заключения муниципальных контрактов на обслуживание дорог в зимнее время и ямочный ремонт весной после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова на заседании комиссии РТ по обеспечению БДД. Гафаров задался вопросом, как чистятся дороги в муниципалитетах в декабре, если часть предприятий контракты на эту работу заключают не в октябре, как положено, а в конце декабря. По его словам, необходимо возвращаться к нерешенным вопросам о заключении контрактов.
- Скандально известный бывший схиигумен Сергий попросил передать свой гроб митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу. Сейчас гроб стоит в Среднеуральском монастыре в келье проповедника. Сергий попросил передать свой гроб нынешнему митрополиту Казанскому со словами «Не копай яму ближнему своему — сам в нее попадешь. Помнящий о смерти вовек не согрешит».
- В Дагестане набирает обороты резонансная история, когда отец, приехав на похороны своих новорожденных детей, обнаружил, что под видом тел в саваны были завернуты куклы. Мужчина рассказывал, что в перинатальном центре №1 в Ставрополе у него родились двое детей, однако они умерли. Выяснилось, что роженица не поступала в медучреждения, более того, в центре уже давно не рождалось мертвых детей, а смерти новорожденной двойни у них не было никогда. Сегодня появилась информация, что историю со смертью младенцев придумала сама женщина. Она объяснила, что думала, что беременна, и сообщила радостную новость мужу. Муж и родственники так обрадовались, что, когда она узнала о том, что на самом деле беременности нет, решила не огорчать семью и продолжила игру в беременную. Женщина настолько вжилась в роль, что живот действительно начал расти, а сама она ходила по магазинам, присматривая детские вещи. Когда пришел срок, она оставила родных дома, объяснив, что им нельзя в роддом из-за карантина. Затем она сняла квартиру и купила двух кукол, решив все выдать за смерть младенцев.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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