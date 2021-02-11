Минпросвещения попросило РАО пояснить слова «толерантность» и «гендер» в учебной литературе

Министерство просвещения РФ попросило Российскую академию образования (РАО) научно обосновать значения таких слов, как «толерантность» и «гендер», которые используются в учебной литературе.



Такая просьба последовала после поступления в аппарат правительства России обращения представителя общественной организации с предложением запрета на использование этих слов в учебной литературе и официальных документах органов власти.

«Минпросвещения России просит представить научное обоснование смысловых значений слов «толерантность» и «гендер», используемых в образовательном процессе и в официальной терминологии, для использования при подготовке ответа заявителю», — цитирует ТАСС слова обращения из письма.

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Ранее активисты обратились в Минпросвещения РФ с просьбой разработать стандарт дистанционного урока. С инициативой выступал Институт прогрессивного образования, соответствующее письмо было направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Предложение появилось после введения режима самоизоляции, когда ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса.

Маргарита Головатенко