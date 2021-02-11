Главное к утру: «британский» штамм COVID-19 прибудет в Россию весной, Кипр выдает визы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 февраля:
- Гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин высказал свое мнение о подростках, из-за которых в Набережных Челнах сгорела маршрутка. Он выразил свое возмущение тем, что детская шалость могла привести к трагедии. «Если вы ролик видели: машина вспыхнула за долю секунды, как спичечный коробок. А если бы они не смогли выйти? Дверь в задней части закрыта, а они впереди себя огонь разожгли. Там ведь еще кроме них были пассажиры!»
- Главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков предупредил о том, что существует опасность распространения «британского» штамма коронавируса в России в середине весны. Он считает, что «британский» штамм все равно придет в Россию, скорее всего, в середине весны. Снятие послаблений сейчас грозит новой вспышкой заболевания.
- С 1 марта власти Кипра вновь начнут выдавать россиянам туристические визы. Получить их можно будет через онлайн-сервис. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев.
- В последнюю неделю пользователи Instagram стали сообщать об участившихся случаях попыток несанкционированного входа в их аккаунты. Facebook начал расследование. Эксперты считают, что причиной уведомлений могла стать массовая утечка паролей и личных данных из других сервисов или массовый перебор с помощью ботнет-сетей.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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