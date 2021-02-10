Главное к утру: штраф «бабушке татарского национализма», новые штаммы из Великобритании
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 февраля:
- В Великобритании ученые нашли две новых мутации коронавируса. Один из вариантов SARS-CoV-2 обеспокоил исследователей. По данным Sky News, выявленный штамм так же заразен, как предыдущий «британский». Однако есть основания считать, что он лучше сопротивляется иммунитету. Это означает, что новый вариант вируса, возможно, будет устойчивее к вакцине. Такой штамм был обнаружен в Бристоле.
- В Набережных Челнах суд оштрафовал писательницу Фаузию Байрамову за призывы к сепаратизму. Ей придется заплатить 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Полгода назад «бабушку татарского национализма» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение было принято из-за выступления Байрамовой еще в 2019 году на митинге в память о защитниках Казани 1552 года, погибших при взятии города Иваном Грозным.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. Масочный режим перестанет действовать в УР с пятницы, 12 февраля. Также с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений.
- В 2020 году в Татарстане на развитие сельского хозяйства выделили 14,4 млрд рублей. При этом из бюджета республики было выделено 10,5 млрд. Производство продукции в отрасли выросло за минувший год на 4%, рассказал замглавы Минсельхозпрода РТ Ришат Хабипов. По его словам, прибыль сельхозпредприятий выросла до 13,2 млн рублей.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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