Казанские садоводы лишились съезда к своему СНТ после ремонта трассы М-7

Жители расположенного под Казанью СНТ «Кактус-74» пожаловались, что проезд к их садовым участкам был заблокирован после ремонта трассы М-7. Также их не устраивают новые остановочные площадки и пешеходный переход.

«В сентябре 2020 г. при проведении перепланировки и ремонтных работ автомагистрали федерального значения М-7 в районе 808 км поселка Щербаково ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» аннулировало подъездной путь к садоводческому товариществу «Кактус-74», мотивируя это тем, что примыкание дороги к СНТ не соответствует техническим нормам и правилам», — сообщает татарстанский штаб ОНФ.

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Жителям СНТ предложили альтернативные варианты: организовать съезд через придорожный сервис или садоводческое товарищество «Крутушка-2». В первом варианте предприниматели попросили 3,5 млн рублей для обустройства проезда и 50 тысяч рублей ежемесячной аренды. Во втором случае против выступают жители соседнего товарищества.

По словам члена регионального штаба ОНФ Андрея Медведева, непонятно, как такие серьезные изменения произошли без привлечения к обсуждению жителей из прилегающих к дороге поселков.

Напомним, под Челнами с новой силой разгорается скандал вокруг отсутствующей дороги в микрорайон Подсолнухи. Дело дошло до председателя СКР Александра Бастрыкина.