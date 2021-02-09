В Татарстане появилась горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции

В Татарстане появилась горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Она будет работать до 19 февраля по будням, с 10.00 до 16.00.

Консультировать татарстанцев по всем интересующим вопросам будут специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Звонки принимаются по телефонам: +7(843)273-76-72 (по вопросам безопасности продукции) и +7(917)224-87-94 (по вопросам защиты прав потребителей), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января в республике изменился номер горячей линии комитета по тарифам. Теперь обращения граждан принимаются по номеру 8 (843) 221-82-00. Позвонить на горячую линию можно с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00, и в пятницу, с 8.00 до 15.45. С 12.00 до 12.45 — обед.

Татьяна Леухина