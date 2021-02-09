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В Пермском крае построят больницу по проекту казанской РКИБ

14:42, 09.02.2021
В Пермском крае построят больницу по проекту казанской РКИБ
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Пермском крае построят новую инфекционную больницу — для этого власти собираются использовать проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани.

Минстрой Пермского края проанализировал проекты уже реализованных в России объектов здравоохранения и выбрал казанскую РКИБ. Строить больницу по проекту повторного применения решили для того, чтобы сократить сроки строительства.

К работам приступят во втором квартале 2021 года. Перед этим необходимо провести корректировку и пройти госэкспертизу, сообщает региональный Минстрой.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Напомним, РКИБ в Казани построили всего за 100 дней по уникальному для страны проекту. Это был 22-й объект, строящийся в России в столь сжатые сроки. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко упоминал, что проект будут тиражировать по регионам.

Правительство России приняло решение о возмещении Татарстану затрат на строительство нового корпуса инфекционки после обсуждения.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаИнфраструктураЭкономикаБюджет Татарстан
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