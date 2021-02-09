В Пермском крае построят больницу по проекту казанской РКИБ

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Пермском крае построят новую инфекционную больницу — для этого власти собираются использовать проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани.



Минстрой Пермского края проанализировал проекты уже реализованных в России объектов здравоохранения и выбрал казанскую РКИБ. Строить больницу по проекту повторного применения решили для того, чтобы сократить сроки строительства.

К работам приступят во втором квартале 2021 года. Перед этим необходимо провести корректировку и пройти госэкспертизу, сообщает региональный Минстрой.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Напомним, РКИБ в Казани построили всего за 100 дней по уникальному для страны проекту. Это был 22-й объект, строящийся в России в столь сжатые сроки. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко упоминал, что проект будут тиражировать по регионам.



Правительство России приняло решение о возмещении Татарстану затрат на строительство нового корпуса инфекционки после обсуждения.

Маргарита Головатенко