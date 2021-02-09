В Казани безработных научат справляться со стрессом

Центр занятости населения Казани проведет мастер-класс для безработных по управлению эмоциями в условиях стресса и конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Встреча состоится 10 февраля в 10.00 по улице Журналистов, 13а. Записаться можно по телефону: +7(843)273-90-95. При этом количество мест ограничено.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане безработица снизилась за полгода на 44,5 тыс. человек. 1 января 2020 года уровень безработицы составлял 0,54% (10 903 человека), на 1 февраля 2021 года — 1,7% (около 34 тыс. человек). В республике наблюдается устойчивая динамика снижения безработицы, однако в шести районах — Высокогорском, Тукаевском, Альметьевском, Агрызском, Тетюшском и Ютазинском — трудоустройство безработных остается на низком уровне.

Ольга Плешкова