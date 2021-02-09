Главное к утру: соцвыплаты на 500 млрд, концепция развития потребительской кооперации в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 февраля:
- Правительство Татарстана утвердило концепцию развития потребительской кооперации в РТ на 2021—2025 годы. До 1 марта должен быть разработан план мероприятий по этой концепции. Согласно документу, основными целями концепции являются увеличение объемов заготовок, производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также повышение качества жизни на селе.
- Журналисты выяснили, что российские власти готовят новый пакет социальных выплат. Предполагается, что на эти цели российский бюджет выделит 500 млрд рублей. О новых мерах соцподдержки президент РФ Владимир Путин может объявить во время ежегодного послания, пишет Reuters со ссылкой на источники. Один из чиновников, с которыми разговаривали журналисты, оценил траты на эти цели 0,5% ВВП.
- Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей микрорайона Подсолнухи в Тукаевском районе Татарстана. Он поручил руководству республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования.
- МИД Швеции объявило о намерении выслать из страны российского дипломата. Таким образом Стокгольм ответит на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в протестах 23 января. Аналогичные меры собираются принять в Польше и ФРГ. Дипломатов этих стран также высылают за то, что они присоединились к несанкционированным акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- В понедельник стоимость биткоина на торгах превысила $44 тысячи. Росту стоимости криптовалюты способствовали сообщения Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд. Компания также сообщила о планах принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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