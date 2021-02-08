Итоги дня: Казань — гастрономическая столица, нефть выше $60, новые комплексы фотофиксации
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 8 февраля.
- Казань признана гастрономической столицей России, на днях официально зарегистрировали этот товарный знак. Об этом объявила директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова на «деловом понедельнике». Она заявила, что такое звание будет способствовать увеличению турпотока в Татарстан.
- Исполнение плана по доходам в прошлом году составило 29 млрд 51 млн руб., что на 116% выше плановых значений. Перевыполнение плана более чем на 4 млрд рублей стало возможным благодаря дополнительным межбюджетным трансфертам в объеме почти 3,4 млрд рублей и дополнительным 695 млн рублей по налоговым и неналоговым доходам, подчеркнул начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent преодолела отметку $60 за баррель впервые с января прошлого года. Такая цена в последний раз отмечалась в январе 2020 года, еще до пандемии коронавируса. С начала года нефть прибавила в цене 16%. Эксперты в беседе с «Реальным временем» рассказали о факторах роста.
- Биткоин в ходе торговой сессии сегодня превысил $44 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15.59 мск. Это новый исторический максимум стоимости криптовалюты.
- В Казани на муниципальных парковках появились новые комплексы фотофиксации госномеров. Они позволяют отследить номера автомобилей в момент процесса парковки машины — до того момента, как водитель успеет прикрыть или снять их, чтобы не оплачивать парковку. Эксперимент с данными камерами будет проходить до 1 мая 2021 года. По итогам тестирования будет принято решение о их дальнейшем использовании.
- В России ситуация с коронавирусом стабилизируется. Среди регионов с минимальным уровнем заболеваемости COVID-19 — Татарстан, Чечня, Дагестан, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
- В 2020 году в России оптовые цены на электроэнергию достигли максимума, их не сдержало максимальное за 10 лет падение спроса. В основном подорожание произошло из-за рыночных надбавок — их объем достиг 558 млрд рублей. Регулятор «Совета рынка» прогнозирует, что цены на электроэнергию могут взлететь еще сильнее.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в России до формирования у населения коллективного иммунитета: «А мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 млн человек, без учета граждан, которые переболели и без учета детей в возрасте до 18 лет».
- Вахитовский райсуд Казани заочно санкционировал арест 37-летнего Гиа Чухуа, уроженца Грузии и бывшего хирурга-маммолога казанской горбольницы №7. С 2018-го он находится в федеральном розыске, в 2020-м был объявлен и в международный. Ему заочно предъявлено обвинение в причастности к преступному сообществу и мошенничеству с социальными выплатами по делу казанских чиновников Фонда соцстраха.
- Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. В отношении Бондаренко возбудили дело по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за участие в митинге 31 января.
- Татарстан занял 35-е место в рейтинге по доступности бензина для населения. Сейчас бензин АИ-92 в республике стоит 42,54 рубля за литр, подорожание за год составило 2,1%. По оценкам экспертов, на среднюю зарплату в Татарстане в месяц можно приобрести 799 литров.
- Президент РФ Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Распоряжение было дано во время Совета по науке и образованию.
- В Татарстане увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 100. Всего на сегодняшний день от COVID-19 в республике провакцинировано 21 245 человек. Вторую дозу вакцины от коронавируса в Татарстане получили 5 284 человека. Использовано на сегодняшний день в республике 26,2% из 81 122 комплектов доз вакцины от COVID-19.
- Сегодня стало известно, что кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис Владимир Максименко стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Премия вручена за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга.
- В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с автобусом, который якобы ехал по встречной полосе в Казани. Там заметили, что автобус ехал по схеме движения. На видеозаписи с регистратора автобуса виден момент подъезда к перекрестку. Водитель завершал поворот налево на улицу Сахарова с местного проезда по улице Бигичева. Перевозчики отметили, что водитель автомобиля Skoda Superb сам спровоцировал конфликтную ситуацию, не пропустив автобус.
- Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу. Она должна покинуть Россию в течение 72 часов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в ответ на высылку из Албании «под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране».
- В Казани председателем Союза театральных деятелей РТ вновь избрали главного режиссера театра Камала Фарида Бикчантаева. Он является руководителем с 2011 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
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