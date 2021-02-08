В 2020 году доходная часть бюджета Казани оказалась перевыполнена на 4 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Бюджет Казани на 2020 год был утвержден в объеме 24,9 млрд рублей. В итоге исполнение плана по доходам составило 29,05 млрд рублей, что на 116% выше. То есть план перевыполнен на 4,08 млн рублей.

Как сообщается на сайте мэрии, это стало возможным благодаря дополнительным межбюджетным трансфертам в объеме 3,3 млрд рублей и дополнительным поступлениям по налоговым и неналоговым доходам в сумме 695 млн рублей



Исполнение расходной части бюджета города Казани за 2020 год составило 28,1 млрд рублей — на 3,2 млрд больше плана.

Бюджет 2021 года составлялся в ситуации неопределенности, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин. Впервые за ряд лет наблюдается снижение объемов планового назначения по налоговым и неналоговым доходам на 582 млн рублей, сообщил Мухаметшин. В целом расходы бюджета города увеличены на 3,17 млрд рублей в основном за счет финансовой помощи из бюджета республики. Традиционно основной рост приходится на отрасли социально-культурной сферы, сказал начальник управления.

Напомним, общий объем доходов бюджета Татарстана на 2020 год составит 292,7 млрд рублей, общий объем расходов — 324,7 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается на 4 млрд рублей и составит 32 млрд рублей.