В Индии после схода ледника спасатели нашли тела десяти человек, поиски продолжаются

В индийском штате Уттаракханд после схода ледника спасатели обнаружили тела десяти человек. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал New 18.



По словам представителя Индо-тибетской пограничной полиции, в районе происшествия был строящийся тоннель, в нем находились рабочие. Пограничная полиция пытается спасти рабочих.

Как сообщает ТАСС, из тоннеля, заваленного льдом, удалось спасти по меньшей мере 16 рабочих. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, пограничники и местные спасатели.

После схода ледника без вести пропавшими объявили около 150 человек.

Маргарита Головатенко