Десять татарстанцев эвакуировались из многоэтажки из-за горящего мусора

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В Зеленодольске в районе в 19 часов 6 февраля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Гастелло в Зеленодольске — прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что на лестничной площадке четвертого этажа горел мусор.



Площадь пожара составила один квартетный метр. В 19.31 его потушили. Самостоятельно эвакуировались десять человек. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, в январе в Зеленодольске пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 10 человек, в числе которых двое детей.