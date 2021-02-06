Ватерполисты «Синтез-УОР» отправились в Волгоград на матчи чемпионата России

Казанская команда «Синтез-УОР» отправилась в Волгоград на матчи 4-го тура Высшей лиги чемпионата России по водному поло. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе клуба.

С 8 по 12 февраля казанцы проведут четыре встречи. Вначале «Синтез-УОР» сыграет со «Спартаком-Волгоградом-2" и минским РЦОП, после чего запланированы матчи против сборной Санкт-Петербурга и «УОР №4-Штурм 2002" (Московская область).

На данный момент казанцы лидируют в турнирной таблице Высшей лиги. В активе «Синтез-УОР» восемь побед в девяти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 149-68.

Напомним, мужская сборная России по водному поло в начале февраля начала подготовительный сбор в Казани.