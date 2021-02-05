Итоги дня: рост цен на бензин, резкое потепление и потопы в Казани, рекордный штраф «Норникелю»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 5 февраля.
- В Татарстане вторую неделю подряд дорожает бензин: с 25 января по 4 февраля литр АИ-92 подорожал на 24 копейки — с 42,66 до 42,90 рубля, а АИ-95 на 26 копеек — с 46 до 46,26 рубля за литр. АИ-98 сохранил стоимость в 53,35 рубля за литр. Дизтопливо же подорожало с 47,48 до 47,68 рубля за литр, то есть на 20 копеек. Правительство Татарстана контролирует ситуацию с ростом цен на бензин, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, при этом стоимость топлива ниже, чем в ПФО.
- Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. В результате разлива топлива 29 мая 2020 года был введен режим ЧС федерального масштаба. Президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали.
- Прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета Казани по вопросу значительного образования гололедицы. После рассмотрения 4 февраля было принято решение усилить проводимые мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.
- Также исполком Казани прокомментировал последствия дождя в столице Татарстана, который пришел вместе с потеплением. Кадры залитых водой улиц публиковали пользователи соцсетей. Сегодня после дождя аварийные бригады заступили на дежурство по расчистке ливневой канализации города. Они уже устранили подтопления на улицах Пушкина, Татарстан (под мостом), площади Тысячелетия, улицах Фучика, Чишмяле, Восстания, Короленко, Островского и др. Работы по очистке дождеприемников продолжатся до полного устранения подтоплений.
- Тем временем уже сегодня ночью в Татарстане ожидается понижение температуры в связи с приходом холодного фронта. С 6 по 11 февраля в республике наступает период длительных холодов.
- Правительство РФ во второй раз перенесло основной этап Всероссийской переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 года. Изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но в июне прошлого года правительство России перенесло мероприятие на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
- Управление МВД России по Казани будет реагировать на возможные дисциплинарные проступки полицейских во время несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом в ходе 4-й сессии Казгордумы заявил начальник управления Александр Мищихин. Сейчас ведомство просматривает и изучает все видео с незаконных акций, опубликованные в интернете. В казанском Кремле же не стали давать оценку действиям силовиков 31 января, когда ОМОН посадил митингующих прямо в снег.
- Россия выслала трех европейских дипломатов — ФРГ, Польши и Швеции — за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в то время, пока шла пресс-конференция верховного представителя ЕC по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.
- Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов прокомментировал предстоящее повышение коммунальных платежей за январь на 8%. По его словам, в феврале динамика потребления начнет спадать: «Исходя из традиционных объемов потребления в январе — у нас были новогодние каникулы, большая часть семей находилась дома, потребление вырастает примерно на 20%. Исходя из низких параметров температуры — где-то 27% в сравнении с ноябрем 2020 года».
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что в Татарстане могут создать ресурс для оперативного опровержения фейковых новостей: «Может, через тот же Telegram создать ресурс, чтобы приходило уведомление «опровержение» либо «фейк». К сожалению, мы сегодня имеем дефицит достоверной информации». Также сегодня Галимова прокомментировала предложение завести пресс-службе президента РТ TikTok: «Пока я в этом вижу больше развлечение, нежели пользу».
- Пандемия коронавирусной инфекции в России начала отступать, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось на 30%.
- Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию. Он рекомендовал воздержаться от планирования беременности в течение трех месяцев после перенесенного коронавируса и посоветовал перед этим проверить уровень антител, а уже беременным отказаться от вакцинации.
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, в чем заключается претензия ведомства к Татарскому академическому государственному театру оперы и балета имени Мусы Джалиля: «Мы составили протокол за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта. За неисполнение нашего предписания, где были прописаны пункты и по рассадке, и по наполняемости, составили протокол и направили его для рассмотрения в суд».
- В Вахитовском райсуде Казани начался процесс по делу ОПС чиновников Фонда соцстраха. Ущерб по делу в МВД Татарстана оценили в 81,3 млн рублей. Также сегодня Советский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела с объемом 2,4 тысячи томов. В хищении средств 1 407 пайщиков из городов Татарстана, Екатеринбурга и Ижевска обвиняют 36-летнего Сергея Купцова, экс-главу потребкооперативов «Кредитный центр». Общий ущерб по делу в МВД оценили в 448 млн рублей.
- В Казани установят мемориальную доску для увековечения памяти заместителя председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Шакира Ахтямова. Она появится на фасаде здания по улице Николаева, 5. Ранее «Реальное время» рассказывало, как потомственный госслужащий из Башкортостана Равиль Ахтямов добивается установки памятной таблички в Казани на стене дома, где жил его дед Шакир Ахтямов.
Дарья ПинегинаОбщество
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