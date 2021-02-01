Итоги дня: приговор Ливаде, Медведев об отключении интернета, Путин о заботе об инвесторах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 1 февраля.
- Основатель и экс-руководитель группы компаний «ФОН» Анатолий Ливада признан виновным в обмане дольщиков в особо крупном размере. Суд приговорил застройщика к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима. При этом суд счел, что Ливада не похищал деньги дольщиков. Диане Ахметзяновой суд назначил условный срок в 3 года с испытательным сроком 4 года.
- Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев допускает, что Запад решит отключить Россию от интернета. Он напомнил, что именно на такой случай власти приняли так называемый закон о суверенном Рунете. Также бывший президент и бывший премьер считает вероятным сценарий отключения российских банков от системы SWIFT.
- Финансовый журналист и автор проекта «Адские бабки» Александра Баязитова высказала «Реальному времени» мнение, что шансы отключения от SWIFT очень малы: это прервет важные для Запада товарно-денежные потоки, есть шанс создания альтернативной системы, к тому же Россия, скорее всего, уже проработала пути отхода.
- Президент России Владимир Путин обеспокоен рисками для инвесторов и вкладчиков банков. Глава государства призвал защищать интересы людей, которые вкладывают деньги в ценные бумаги и не являются профессиональными инвесторами. Кроме того, он поручил правительству и ЦБ контролировать стремление банков развивать свои экосистемы, ведь рьяное инвестирование в непрофильные активы может угрожать интересам вкладчиков.
- Полиция подсчитала, что в воскресенье в Казани на несанкционированную протестную акцию вышли более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В понедельник в Вахитовский райсуд Казани на 15.00 поступило 345 материалов. В Челнах административные дела в отношении митингующих будут рассмотрены по видеосвязи. По данным Минздрава РТ, в результате протестов за медицинской помощью никто не обращался.
- Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов на заседании коллегии министерства заявил о необходимости выстраивать диалог с молодежью. Он считает, что именно дефицит внимания лежит в основе недавних протестов.
- Цена серебра поднялась выше $30 за тройскую унцию впервые с февраля 2013 года. Похоже, что рост стоимости металла спровоцировали пользователи Reddit, которые решили проучить банки, пытающиеся заработать на снижении цены металла. Уже вторую неделю пользователи ведут противостояние с Уолл-стрит.
- Казань может принять чемпионат Европы по ММА в 2021 году. На проведение соревнований также претендуют Сочи и Санкт-Петербург.
- Морские перевозки между США и Китаем подорожали. Это может привести к росту цен и в России. Специалисты считают, что стоимость IT-товаров и бытовой техники прибавит около 5%.
- В Минстрое Башкирии прошли обыски по делу об очистных сооружениях в Кумертау. Глава министерства Рамзиль Кучарбаев, по данным СМИ, был задержан и доставлен на допрос в СКР.
- В Центре им. Гамалеи ответили на вопрос о халяльности вакцины «Спутник V». Однако прозвучал ответ довольно размыто: «Какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют».
- В Набережных Челнах назначили нового начальника управления ЖКХ. Пост занял Ильдар Гайнуллин, ранее возглавлявший отдел планирования, контроля и качества работ в ПКФ «Жилкомсервис».
- Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля. Это коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, героев Советского Союза и России, героев Труда, граждан, пострадавших на производстве.
- В мэрии Казани показателем качества уборки дворов считают данные травмпунктов. По этому критерию наиболее благополучным считается Ново-Савиновский район.
- Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Объем поставок составляет около 200 МВт/ч.
- Илон Макс рассказал об обезьяне, которой вживили чип Neuralink (еще один проект бизнесмена). Устройство, подключенное к мозгу обезьяны, позволит ей играть в видеоигры силой мысли.
Евгений КалашниковОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым