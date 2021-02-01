Казанские следователи подозревают пару в попытке выдать убийство соседа за естественную смерть

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани следствие подозревает местного жителя в убийстве мужчины, с которым раньше состояла в отношениях его возлюбленная. В СКР считают, что потом пара пыталась представить произошедшее как смерть от сердечного приступа.

Тело 42-летнего мужчины было обнаружено в квартире одного из домов по улице Бирюзовой. Следователи выяснили, что до лета прошлого года погибший состоял в отношениях с владелицей квартиры. Ему было некуда пойти, и после того, как у женщины появился новый возлюбленный, он остался жить с ними.

«В ночь трагедии в состоянии алкогольного опьянения потерпевший стал кричать и мешать спать соседям. В результате подозреваемый затащил его в ванную, заткнул рот тряпкой и ушел спать», — сообщает пресс-служба республиканского Управления СКР.

Наутро пара осознала, что их сосед умер. Чтобы скрыть следы преступления, они закрыли ванную комнату изнутри, сняли на видео поиски потерпевшего, «изобразив удивление при виде тела».

В Следкоме подчеркивают, что женщина в итоге рассказала о произошедшем, а ее сожитель, которого и подозревают в убийстве, пока отказывается признать вину. Суд отправил его под арест.