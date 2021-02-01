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В Казани создадут систему оповещения жителей о предстоящей уборке дворов

12:03, 01.02.2021
В Казани создадут систему оповещения жителей о предстоящей уборке дворов
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил управляющим компаниям тщательно работать с обращениями горожан и жалобами на некачественную уборку придомовых территорий. Горожане должны заранее знать о предстоящей уборке дворов при помощи механизированной техники.

Сейчас в Московском районе Казани выполнение работ по обращениям всего 6—7%.

Фото: kzn.ru

«Мы каждый раз ссылаемся на то, что у нас дворы заставлены автомобилями. Но если каждая управляющая компания составит свой четкий график уборки дворов и при этом грамотно будет информировать о нем жителей — это будет нормой жизни. Тогда и сами горожане своих соседей попросят убрать машины. Эта система должна заработать», — сказал Гафаров на «деловом понедельнике».

Ранее сообщалось, что показателем качества уборки дворов считают данные травмпунктов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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