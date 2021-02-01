В исполкоме Казани показателем качества уборки дворов считают данные травмпунктов

С начала зимы в в систему «Открытая Казань» поступило 4 862 жалобы на плохую уборку дворов. Сейчас отработано 82% обращений, рассказали сегодня в исполкоме.

Уборку дворов контролирует администрации районов, комитет ЖКХ. С внедрением системы «Безопасный город» контролировать работы можно по видеонаблюдению. Решать проблемы с уборкой вовремя помогают также обращения жителей.

Фото: kzn.ru

Кроме того, для выяснения качества уборки берутся данные травмпунктов. Больше всего травм зафиксировано в Советском районе — 23 случая, по 15 случаев — в Приволжском и Вахитовском районах, 14 травм — в Ново-Савиновском районе. Все это показатель того, насколько качественно проводится уборка.

Ранее был обновлен список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег.

Ольга Плешкова