Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса
Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса, сообщает «Матч ТВ».
По данным источника, форвард питерского клуба получил отрицательные тесты на COVID-19 и готов присоединиться к команде на втором тренировочном сборе в ОАЭ.
Также от коронавируса выздоровел вратарь «Зенита» Андрей Лунев.
Напомним, Дзюба и Лунев пропустили первый сбор питерцев в ОАЭ из-за положительных тестов на COVID-19.СпортФутбол
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