Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса

Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, форвард питерского клуба получил отрицательные тесты на COVID-19 и готов присоединиться к команде на втором тренировочном сборе в ОАЭ.

Также от коронавируса выздоровел вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Фото: fc-zenit.ru

Напомним, Дзюба и Лунев пропустили первый сбор питерцев в ОАЭ из-за положительных тестов на COVID-19.