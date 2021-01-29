Новости спорта

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса

13:30, 29.01.2021
Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса
Фото: fc-zenit.ru

Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вылечился от коронавируса, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, форвард питерского клуба получил отрицательные тесты на COVID-19 и готов присоединиться к команде на втором тренировочном сборе в ОАЭ.

Также от коронавируса выздоровел вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Фото: fc-zenit.ru

Напомним, Дзюба и Лунев пропустили первый сбор питерцев в ОАЭ из-за положительных тестов на COVID-19.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем