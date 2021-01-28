Власти Челнов прокомментировали предложение отказаться от мусоропроводов в жилых домах

В исполкоме Набережных Челнов заявили, что на сегодняшний день не планируется заменять мусоропроводы в многоквартирных домах на контейнеры для сортировки отходов во дворах, пишут «Вести КАМАЗа».

«Никакого принудительного лишения мусоропроводов наших горожан не предполагается», — сообщил замруководителя исполкома автограда Илья Зуев. Он отметил, что инициатива по отказу от использования мусоропроводов должна исходить в первую очередь от самих граждан.

На сегодняшний день никаких собраний по этому вопросу жители Челнов не проводили, люди привыкли использовать мусоропроводы и не готовы отказаться от них. В исполкоме города заверили, что никаких причин для беспокойства нет.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, с предложением отказаться от мусоропровода в жилых домах в исполком Челнов обратились управляющие компании. С аналогичной инициативой выступил и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он призвал заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках.



Татьяна Демина