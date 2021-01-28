Известный видеоблогер сыграл за «Урал» в матче на сборе в ОАЭ

Известный видеоблогер с YouTube-канала Gloves N' Kit Евгений Спиряков сыграл за екатеринбургский клуб РПЛ «Урал» в контрольном матче на сборе команды в ОАЭ.

Блогер вышел на поле на 77-й минуте игры с местной «Ливой» на позиции вратаря при счете 2:1 в пользу россиян. В оставшееся время Спиряков не пропустил ни одного гола.

«Я остался доволен тем, что выполнил установки и не пропустил. Счет 2:1 сохранился. Тренеры похвалили за то, что играл высоко, что грамотно подсказывал защитникам. Здорово, что благодарили именно за те моменты, за которые больше всего переживал. Это здорово. Я безумно благодарен «Уралу», — прокомментировал свой дебют Спиряков.

По его словам, он уже ездил с уральской командой на сборы в предыдущем сезоне. Тогда блогер пробыл с «Уралом» лишь несколько дней и не принимал участия в матчах.

Тренер вратарей уральцев Андрей Шпилев отметил, что на стажировку в клуб вскоре должен прибыть другой известный видеоблогер Майкл Болвин, который имеет полмиллиона подписчиков в своем аккаунте в TikTok.

Напомним, в феврале «Урал» намерен сыграть контрольный матч с казанским «Рубином».