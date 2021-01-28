Главное к утру: проект по обращению со строительными отходами и 40 сертификатов на пианино
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро четверга, 28 января.
- В Татарстане реализуют пилотный проект по запуску электронного сервиса «Обращение с отходами строительства и ремонта». С помощью него планируется снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет вовлечения таких отходов во вторичный оборот. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и гендиректор IT-компании «Большая тройка» Артем Седов.
- Московский районный суд Казани отменил решение мирового суда в отношении местного жителя Дмитрия Хотухова, которого ранее лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в августе прошлого года. Производство по делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения
- Глава Минпромторга Сергей Мантуров вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову сертификаты на получение 40 пианино марки «Мелодия» производства ООО «Тульская гармонь», а также сертификаты на получение спортинвентаря отечественного производства: двух аппаратно-программных комплексов «Стань чемпионом», четырех спортивных комплектов «Спортивная борьба», десяти спорткомплектов «Байдарки», 30 сноубордов и 600 хоккейных клюшек.
- В России за последние 2 месяца увеличилось на 3% число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева. У них наблюдается выраженное снижение сатурации менее 90%.
- В Казани рабочий погиб во время уборки наледи с крыши здания производственного предприятия. Прокуратура Московского района Казани направила в следственные органы постановление об уголовном преследовании виновных лиц по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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