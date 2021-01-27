Главное к утру: снижение производства в Татарстане, первый разговор Путина с Байденом
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро среды, 27 января.
- В Татарстане промышленное производство в 2020 году снизилось на 3,6% по сравнению с показателем 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Татарстанстата. В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года промпроизводство снизилось на 1,8%.
- В Казани прошел рейд по выявлению автомобилей с тонировкой. За время его проведения выявлены нарушения ПДД и составлены 157 административных материалов. 146 материалов было выписано по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Троих водителей поймали на повторном нарушении. Их доставили в территориальные подразделения полиции для дальнейшего препровождения в районный суд по территориальности для рассмотрения материала и принятия решения по существу.
- В мэрии Казани обратили внимание на ростовых кукол, на которых жалуются горожане. Специалисты заметили, что аниматоры носят костюмы, на которых изображены брендированные персонажи. На их использование нужно иметь разрешение.
- Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. Стороны договорились продлить ДСНВ-3. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, которые обеспечат дальнейшую работу международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. По некоторым из препаратов организация может принять решение уже в ближайшие недели. Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся и два российских препарата — «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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