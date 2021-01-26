Итоги дня: Олег Матыцин в Казани, пожар в татарстанском детсаду, смерть бывшего вице-премьера РФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 января:
- Министр спорта РФ Олег Матыцин в Казани заявил журналистам, что не видит проблем в проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России. По его словам, все города-хозяева готовятся к мировому первенству в штатном порядке.
- Также Матыцин считает проведение зимних Олимпийских игр в Уфе в 2030 году маловероятным, но отметил, что можно рассматривать эту идею на федеральном уровне, если от правительства Башкортостана последуют гарантии. По его словам, идею можно рассмотреть в свете Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года.
- Также с участием главы Минспорта обсудили особенности проведения Специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани в январе 2022 года. Матыцин подчеркнул, что речь идет не только о спортивных мероприятиях, но и о создании «наследия этого события». В Олимпиаде в Казани примут участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей развития) из 108 стран мира.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы о фигурировавшем в расследовании Алексея Навального «дворце» под Геленджиком. Он заявил, что этим особняком владеют бизнесмены, но Кремль не вправе их называть. Также пресс-секретарь президента перенаправил к ФСО и ФСБ вопросы об охране «дворца» и бесполетной зоне над «имением». Компаниям, указавшим объект в списке резиденций Владимира Путина, он также предложил задавать вопросы напрямую.
- Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Ему было 64 года. Причина смерти пока не сообщается. Приходько также был помощником президента РФ в 1997—1998 годах и в 2004—2012 годах. В январе 2020 года он стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
- 25 января умер бывший главный государственный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Евгений Беляев. Ему было 83 года. С 1996 по 2013 год Беляев возглавлял кафедру социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 1999 году ему присвоили звание профессора по специальности «Социальная гигиена и организация санитарно-эпидемиологической службы». В 2005 году Беляева избрали членом-корреспондентом РАМН, а 2008 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.
- Также 25 января умер исследователь генеалогии татарского народа, заслуженный строитель России, лауреат Государственной премии Совета министров СССР Адиль Беляев. Ему было 88 лет. Беляев является автором таких книг, как «Историческая генеалогия татарского народа. Родственные династии и их роль в истории семьи, нации и государства», «1001 родственная фамилия», «Касимовские корни и современные ветви с древнейших времен» и др.
- Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 27 января, в среду. В Казани ночью и утром прогнозируется туман, на дорогах сильная гололедица. Днем в республике ожидается сильный южный ветер порывами до 16 м/с.
- Минфин России поддержал инициативу Татарстана об отмене госпошлины в размере 350 рублей за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. Отмена действует уже с 29 декабря 2020 года, но распространяется лишь на недвижимость, права на которую зарегистрированы до 1997 года.
- Федеральная Налоговая служба разослала в адрес крупных продовольственных компаний и ретейлеров письма с просьбами предоставить квартальные прогнозы на изменение стоимости базовых продуктов в 2021 году. Этот опрос может предварять дальнейшее расширение списка социально значимых продуктов с максимальными ценами на них, сообщают СМИ.
- Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз ВВП России на 2021 год. В 2021 году рост российской экономики составит 3%, в 2022 году — 3,9%, следует из доклада фонда. Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП России в текущем году на 2,8%, в следующем — на 2,3%.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о повсеместном переходе к новому порядку оплаты больничных и пособий по материнству. Документ предусматривает, что теперь эти выплаты будут перечислять гражданам напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.
- В результате камеральных проверок в каждом районе Татарстана выявлены земельные участки и объекты капитального строительства с недостоверными или неполными характеристиками в ЕГРН — 850 тыс. объектов недвижимости и 60 тыс. земельных участков.
- Супермаркет сети «Лента» все же станет арендатором самого большого ТЦ Казани — KazanMall. Откроется он приблизительно 25 февраля. Площадь магазина составит 9 000 кв. м. «Лента» должна была открыться в KazanMall в конце 2020 года, но сеть супермаркетов выставила новые условия из-за пандемии коронавируса. В KazanMall обещали найти нового продуктового арендатора в ближайшее время, но, похоже, удалось договориться с «Лентой» об уступках.
- В охотничьем хозяйстве «Ямашское» Альметьевского района Татарстана с 26 января вводится карантин из-за выявления эпизоотического очага африканской чумы свиней. Первая угрожаемая зона по АЧС установлена в селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ. Вторая угрожаемая зона определена для 23 районов: Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, Бугульминского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского, Тулячинского, Черемшанского, Чистопольского.
- Перевозчики Елабуги обратились к властям города с просьбой увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 22 рублей. С 2018 года и по сегодняшний день тариф составляет 18 рублей. Перевозчики ссылаются на рост цен на горюче-смазочные материалы, транспорт и его техобслуживание, а также на увеличение с 1 января МРОТ.
- Татарстан не попал в озвученный Минздравом список регионов, где лучше организовали вакцинацию от коронавируса. В списке оказались Красноярский и Пермский края, Белгородская, Кировская, Курганская, Оренбургская и Волгоградская области.
- Госкомитет по туризму в Татарстане намерен спасать провальную по прибыли из-за пандемии коронавируса отрасль экотуризмом и реабилитацией для переболевших COVID-19. Ставку Госкомитет по туризму собирается сделать на новый тренд — экологический и природный туризм, который планируют развивать в двух направлениях: это проекты «Дингез» в Камском Устье и «Зеркала Татарстана», который включает турнаправления по Голубым озерам, Семиозерскому лесу и реке Казанке. Развитый санаторно-курортный комплекс республики также хотят привлечь к решению новых задач — внедрить на их базе специальные оздоровительные программы для реабилитации тех, кто перенес коронавирус. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В работе WhatsApp, Instagram и Facebook возник сбой. Проблемы зафиксированы у пользователей России и Европы. Основная масса пользователей WhatsApp отметила проблемы с подключением к сервису, пользователи Instagram — невозможность загрузить приложение (56%) и войти в свой аккаунт (26%). Большинство facebook-пользователей пожаловались на работу веб-сайта (87%).
- В Кукморском районе Татарстана сегодня около 12 часов ночи произошел пожар в детском саду. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. По предварительной версии, причина пожара — поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Ход расследования взят на контроль в прокуратуре.
- Клип на песню «Ягода малинка» экс-полицейского из Казани Хабиба Шарипова собрал больше 33 млн просмотров на YouTube. Песня поднялась на вершину рейтинга «Русский чарт» на телеканале «Муз-ТВ». Пользователи отметили позитив и отсутствие пошлости в ролике.
- Известный певец Стас Михайлов и казанский глава концертного агентства «Сабантуй» Фарит Мухамедьяров помирились. Концерт, который переносился в течение года, пройдет 6 марта.
Разногласия возникали как раз из-за сроков переноса концертов. Новая дата согласована, и переносов не будет. На сайтах агентств по продаже билетов продажи на 6 марта в КРК «Пирамида» уже идут полным ходом.
- У главы Башкирии Радия Хабирова родился сын. Это уже четвертый ребенок главы республики. У Хабирова также есть две взрослые дочки от первого брака. И с нынешней женой Каринэ они воспитывают общего сына Фарита. Имя новорожденного пока неизвестно.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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