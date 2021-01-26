Исполком Челнов выставил на аукцион два автобусных маршрута

В Набережных Челнах исполком выставил на торги 22-й и 26-й городские маршруты, которые ранее обслуживало обанкротившееся МУП «Электротранспорт». По этим маршрутам должны выйти 23 единицы автобусов среднего и большого класса.

Начальная цена контракта составляет 1 085 рублей, его заключат на три года. Согласно документации, эксплуатация автобусов не должна превышать 15 лет. Минимальная вместимость должна составлять 60 человек, а экологический класс транспорта должен соответствовать Евро-4 и выше, передает chelny-biz.ru.



Фото: youtube.com

Заявки на участие принимаются до 2 февраля. Победитель будет определен 3 февраля.

Ранее сообщалось, что в Челнах автобусы и трамваи из Москвы выйдут на маршруты в феврале.



Ольга Плешкова