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Сизифов труд: два видео о попытках казанских автомобилистов выехать с парковки возле ТЦ XL

11:57, 26.01.2021

Житель Казани снял на видео, как водители пытаются выехать на своих машинах с парковки недалеко от ТЦ XL. Первый ролик был снят днем, второй вечером.

В обоих случаях автомобилистам приходилось нелегко из-за снежной каши, образовавшейся вследствие потепления. Общими усилиями они выталкивали одну машину, потом ей преграждала дорогу другая, и так несколько раз.

Вечером история повторилась. Стоило казанцам вызволить из снежного плена один автомобиль, как проблемы начинались у следующего.

Видео были опубликованы Instagram-аккаунтом «dtp_116_official».

Напомним, накануне на снежную кашу жаловались казанские перевозчики. Они предупреждали пассажиров, что автобусы могут отставать от графика из-за снежной каши и луж.

ОбществоАвто Татарстан
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