Главное к утру: контроль по фактам задержания журналистов, соль для борьбы с гололедом в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро вторника, 26 января.
- Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева взять на личный контроль проверку фактов задержаний и применения насилия к журналистам, которые освещали несанкционированные акции 23 января. Письмо опубликовано на сайте организации. В нем говорится, что сотрудники СМИ, которых задержали, не принимали участия в митинге, а освещали событие. Однако им не удалось выполнить редакционное задание и осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность.
- В Татарстане на участке трассы М-7 применили чистую соль для борьбы с гололедом. Ее использовали на участке 1011 км — 1061 км трассы М-7, проходящем через Елабужский, Тукаевский районы, Набережные Челны и подъездную дорогу к Ижевску. В Татарстане подобную технологию химического способа борьбы с гололедом применяют впервые.
- Россия со среды, 27 января, возобновляет авиасообщение с четырьмя странами — Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Граждане этих государств и те, кто имеет там вид на жительство, могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран.
- Мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, стал худшим за последние 100 лет. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш. В нынешнем году, считает он, есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости» в случае улучшения ситуации с пандемией и объединения усилий.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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