Татарстанские пациенты стали чаще жаловаться на грубость медиков

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Достаточно много претензий высказывают жители РТ по поводу грубости медиков, заявил сегодня на отчетной коллегии Министерства здравоохранения Татарстана министр Марат Садыков и добавил, что это недопустимо.

Статистика показывает, что в целом количество обращений в «Народный контроль», касающихся медицинской помощи, в республике в 2020 году, по сравнению с 2019-м, выросло более чем на 50% — с 1450 до 2239. А вот количество нерешенных обращений немного снизилось — со 122 до 109.

Ранее сообщалось, что татарстанским медикам за работу с пациентами с коронавирусом выплатили 4 млрд рублей.