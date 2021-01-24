Министр просвещения РФ: «По завершении школы школьники должны быть воспитаны, обучены и здоровы»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что главной темой работы возглавляемого им ведомства в текущем году станет здоровье школьников. Он отметил, что ведомство уже начало масштабный мониторинг состояния детей.

«Мысль очень простая: по завершении школы школьники должны быть воспитаны, обучены и здоровы», — рассказал «Российской газете» Кравцов. В этом вопросе, по его мнению, внимание следует уделить использованию детьми гаджетов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Татарстане введут уроки футбола, их будут проводиться вместо третьего занятия физкультурой. В Казани новую дисциплину ввели в гимназии №183 и в лицее №177.



Татьяна Демина