В татарстанских лесах обнаружили опасных для человека пауков семейства «черная вдова»

В лесах Татарстана обнаружили ядовитых пауков семейства «черная вдова», рассказала главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина в «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина. Их яд опасен для здоровья человека и в определенных случаях может привести к смерти.



Насибуллина сообщила, что летом 2020 года в Татарстане за медпомощью обратились два человека, пострадавшие от укусов «черных вдов».

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Пауки указанного семейства нападают на человека только в целях самозащиты. Их яд вызывает судороги мышц живота, рвоту и обильное потоотделение, а также жажду.

Также Насибуллина рассказала, что за время новогодних праздников около 40 пациентов с отравлениями поступили в казанскую горбольницу №7.



Татьяна Демина