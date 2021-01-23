В татарстанских лесах обнаружили опасных для человека пауков семейства «черная вдова»
В лесах Татарстана обнаружили ядовитых пауков семейства «черная вдова», рассказала главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина в «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина. Их яд опасен для здоровья человека и в определенных случаях может привести к смерти.
Насибуллина сообщила, что летом 2020 года в Татарстане за медпомощью обратились два человека, пострадавшие от укусов «черных вдов».
Пауки указанного семейства нападают на человека только в целях самозащиты. Их яд вызывает судороги мышц живота, рвоту и обильное потоотделение, а также жажду.
Также Насибуллина рассказала, что за время новогодних праздников около 40 пациентов с отравлениями поступили в казанскую горбольницу №7.
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