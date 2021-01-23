Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов

В субботу, 23 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем ожидается снег, в отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -7—12 градусов, на юго-западе -1—6˚. В Казани — от -7°С до -10°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -9°С до -12°С.

