В Минкульте Татарстана появилась комиссия по отработке жалоб горожан
В Министерстве культуры Татарстана появилась комиссия для оперативного реагирования на жалобы жителей. Об этом рассказала министр культуры Ирада Аюпова.
Глава ведомства предупредила, что комиссия будет выяснять подробности каждой жалобы с выездом на место. Она отметила, что не всегда ситуация такова, как ее пытаются представить.
Ранее в Татарстане создали рабочую группу по вопросам защиты авторских прав.
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