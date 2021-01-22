В Минкульте Татарстана появилась комиссия по отработке жалоб горожан

В Министерстве культуры Татарстана появилась комиссия для оперативного реагирования на жалобы жителей. Об этом рассказала министр культуры Ирада Аюпова.

Глава ведомства предупредила, что комиссия будет выяснять подробности каждой жалобы с выездом на место. Она отметила, что не всегда ситуация такова, как ее пытаются представить.

Ранее в Татарстане создали рабочую группу по вопросам защиты авторских прав.



Ольга Плешкова