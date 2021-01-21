Новости бизнеса

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Уставный капитал «Казметростроя» увеличат за счет внесения туда офиса компании

10:48, 21.01.2021
Уставный капитал «Казметростроя» увеличат за счет внесения туда офиса компании
Фото: ru.wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

Исполком Казани поручил увеличить уставный капитал АО «Казметрострой» путем дополнительного выпуска акций. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

«Внести в качестве вклада в уставный капитал АО «Казметрострой» помещения общей площадью 377,5 кв. м, расположенные по ул. Коротченко, 4», — говорится в документе.

Уточним, что по данному адресу находится офис компании.

БизнесПромышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок