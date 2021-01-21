Уставный капитал «Казметростроя» увеличат за счет внесения туда офиса компании
Исполком Казани поручил увеличить уставный капитал АО «Казметрострой» путем дополнительного выпуска акций. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
«Внести в качестве вклада в уставный капитал АО «Казметрострой» помещения общей площадью 377,5 кв. м, расположенные по ул. Коротченко, 4», — говорится в документе.
Уточним, что по данному адресу находится офис компании.БизнесПромышленность Татарстан
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