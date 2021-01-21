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Татарстанец распорядился заморозить свое тело после смерти

09:34, 21.01.2021
Татарстанец распорядился заморозить свое тело после смерти
Фото: twitter.com

Один из жителей Татарстана воспользовался услугой крионизации — замораживания тела после смерти, чтобы быть воскрешенным в будущем, когда это станет возможным, сообщили «Реальному времени» в российской компании «Криорус». Его имя и фамилия не разглашаются.

Известно, что еще несколько татарстанцев заключили заключили договоры на крионизацию своих тел после их смерти. Их имена также не раскрываются.

Фото: kriorus.ru

Рост интереса к этой услуге возрос по России в период пандемии коронавируса. Так, например, в 2018 году количество таких «пациентов» в компании «Криорус» ограничивалось 62, а к началу 2020 года их было уже около 80 «пациентов».

Подробнее об услуге крионизации, ее особенностях и перспективах читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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