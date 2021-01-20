ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 году вырос на 1 трлн рублей

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин прокомментировал итоги года на рынке привлеченных средств:

«По экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 трлн рублей, составив порядка 31,5 трлн рублей, годовой прирост будет на уровне 3—3,3%.

Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6—20,7 трлн рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки).

За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.

Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35—2,40 трлн рублей.

Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками.

В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8—3 трлн рублей. Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам.

Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.

Таким образом, рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков. Изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п.п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями».



Банк ВТБ (ПАО)

«По экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 трлн рублей, составив порядка 31,5 трлн рублей, годовой прирост будет на уровне 3—3,3%.

Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6—20,7 трлн рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки).

За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.

Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35—2,40 трлн рублей.

Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками.

В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8—3 трлн рублей. Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам.

Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.

Таким образом, рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков. Изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п.п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями».



Банк ВТБ (ПАО)

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