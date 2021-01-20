В Роспотребнадзоре не собираются сокращать штат работников

Фото: Максим Платонов (архив)

Системы здравоохранения и Роспотребнадзора не коснулось сокращение штата «от слова совсем». Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии татарстанского управления ведомства в Казани.

«Вместе с тем нам нужно самим внутри себя оценить и подумать, как нам организовать работу более эффективно, может, с меньшими экономическими затратами. Хотя о сокращении в Роспотребнадзоре сегодня не говорит никто и нигде, ну так чтобы вам было легче работать», — отметила она.

Также Попова назвала важной задачей для Казани и Татарстана «реанимацию» расположенного в столице республики научно-исследовательского института эпидемиологии.

Ранее Правительство РФ утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств. Так, сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов. Пока не уточняется, какие именно ведомства затронет реформа.