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На 95-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны и ветеран прокуратуры из Татарстана

07:48, 20.01.2021
На 95-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны и ветеран прокуратуры из Татарстана
Фото: agryz.tatarstan.ru

Уроженец Татарстана, участник Великой Отечественной войны и ветеран органов прокуратуры Вадим Мельников скончался на 95-м году жизни 18 января, сообщается на сайте Агрызского района.

Вадим Михайлович родился 24 декабря 1926 года в городе Агрыз Татарской АССР. Его призвали в армию в апреле 1944 года, он принимал участие во взятии Кёнигсберга (сейчас — Калининград). В 1950 году Мельников был демобилизован, после окончания в 1953 году Казанской юридической школы получил направление в прокуратуру Кировской области, где проработал более 24 лет.

В 1972 году ветерану присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Он награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941—1945 годов», «За победу над Японией», орденом «Отечественной войны», медалью «Ветеран труда» и другими.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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