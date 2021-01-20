На 95-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны и ветеран прокуратуры из Татарстана

Уроженец Татарстана, участник Великой Отечественной войны и ветеран органов прокуратуры Вадим Мельников скончался на 95-м году жизни 18 января, сообщается на сайте Агрызского района.



Вадим Михайлович родился 24 декабря 1926 года в городе Агрыз Татарской АССР. Его призвали в армию в апреле 1944 года, он принимал участие во взятии Кёнигсберга (сейчас — Калининград). В 1950 году Мельников был демобилизован, после окончания в 1953 году Казанской юридической школы получил направление в прокуратуру Кировской области, где проработал более 24 лет.

В 1972 году ветерану присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Он награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941—1945 годов», «За победу над Японией», орденом «Отечественной войны», медалью «Ветеран труда» и другими.



Маргарита Головатенко