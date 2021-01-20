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Главное к утру: дворнику после фотосессии в стиле GQ предложили сняться в рекламе, прощальное обращение Трампа

07:00, 20.01.2021
Главное к утру: дворнику после фотосессии в стиле GQ предложили сняться в рекламе, прощальное обращение Трампа
Фото: realnoevremya.ru
  • Дворнику из Уфы Юрию Ветлугину после нашумевшей фотосессии в стиле GQ предложили сниматься в рекламе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор УЖХ Артур Шагаргазин. По его словам, Юрий сам заглянул к нему на чай, чтобы обсудить нашумевшие вопросы и рассказал эту новость.
  • Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.
  • В Казани на улице Фучика умерший пенсионер пролежал в снегу несколько часов. Инцидент произошел днем. По рассказу одной из свидетельниц, тело пенсионера находилось на улице с 10 часов утра. Люди вызвали полицейских, однако те приехали, осмотрели тело и уехали.
Фото: pixabay.com
  • Коту Тишке, который пострадал на пожаре под Казанью, нашли новых хозяев. Предыдущие хозяева отказались от животного, потому что остались без жилья. Сейчас кот находится в ветклинике в Казани. Сумму на его лечение собрали зооволонтеры. Кот дышит только через кислородную маску, его состояние стабильное, но пока он не встает.
  • Всемирный конгресс татар в преддверии переписи населения подготовил обращение к татарскому народу. Его назвали «Без бергә» («Мы вместе»). В документе говорится о значимости переписи для народа и страны. Конгресс татар призывает всех к единению вне зависимости от региона проживания и диалекта языка. Предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате.
Маргарита Головатенко
Общество БашкортостанТатарстан
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