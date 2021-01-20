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В Казань прибыла глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова

00:23, 20.01.2021
В Казань прибыла глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова
Фото: tatarstan.ru

Вечером в Казань с рабочей поездкой прибыла глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Ее встретили в международном аэропорту «Казань» премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие официальные лица.

Попова посетит завтрашнюю коллегию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, а также встретится с президентом республики Рустамом Миннихановым, осмотрит ряд объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru
Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
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