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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -18 градусов

05:27, 20.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 20 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Небольшой снег, местами умеренный. Днем местами слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -13—18 градусов. В Казани — от -13°С до -17°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -14°С до -18°С.

Общество Татарстан
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